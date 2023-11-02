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13-летний школьник за рулем авто совершил аварию на трассе Акмолинской области

13-летний школьник за рулем авто совершил аварию на трассе Акмолинской области Фото: Zakon.kz
13-летний подросток, управляя Volkswagen Passat, врезался во встречный автомобиль и попал с травмами в больницу, сообщает Zakon.kz.

Школьник из села Кызылтан Акмолинской области ехал по трассе Кокшетау-Омск днем 31 октября. Совершая поворот, он не пропустил встречный автомобиль и врезался в него. Об этом пишет 716kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

В результате ДТП в больницу доставлен несовершеннолетний с диагнозом "Ушиб обеих голеностопных суставов, СГМ". Также в больницу вынужден был обратиться 30-летний водитель а/м "Lada Приора" с диагнозом "Ушиб правой руки".

В момент аварии рядом с несовершеннолетним водителем ехал его отец. В отношении 44-летнего мужчины полицейские составили административный протокол по ст. 412 КоАП РК "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления".

Ранее в социальных сетях появилось видео, как ученик 10 класса на полном ходу сбил пятерых школьников, трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Мария Мельникова
Акмолинская область
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