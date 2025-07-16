Жуткая авария унесла жизни трех человек на трассе в Акмолинской области
Фото: pexels
16 июля в результате столкновения двух автомобилей в Аршалынском районе Акмолинской области три человека погибли на месте происшествия, четверо с различными травами были госпитализированы в ближайшие больницы, сообщает Zakon.kz.
Авария произошла на автодороге Екатеринбург – Алматы. На трассе столкнулись два автомобиля марки Chery и Nissan Patrol.
В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
"Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства", – говорится в пресс-службе ДП Акмолинской области.
Ранее на трассе Алматы – Усть-Каменогорск в Жетысуской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети.
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