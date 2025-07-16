Жуткая авария унесла жизни трех человек на трассе в Акмолинской области

Фото: pexels

16 июля в результате столкновения двух автомобилей в Аршалынском районе Акмолинской области три человека погибли на месте происшествия, четверо с различными травами были госпитализированы в ближайшие больницы, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на автодороге Екатеринбург – Алматы. На трассе столкнулись два автомобиля марки Chery и Nissan Patrol. В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кокшетау. Акмолинская область. Новости. Реклама (@sinegor.kz) "Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства", – говорится в пресс-службе ДП Акмолинской области. Ранее на трассе Алматы – Усть-Каменогорск в Жетысуской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети.

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