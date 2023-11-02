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Сотрудник аэропорта Астаны скончался на рабочем месте

Сотрудник аэропорта Астаны скончался на рабочем месте Фото: Zakon.kz
Водитель транспортного ленточного погрузчика багажа скончался в аэропорту Астаны. Трагедия произошла 2 ноября 2023 года. Об этом Zakon.kz сообщила официальный представитель – руководитель PR службы столичной воздушной гавани Тойгуль Жубанисова.

"В медпункт поступил вызов медиков на перрон по причине обнаружения работниками аэропорта водителя на рабочем месте в кабине транспортного ленточного погрузчика багажа и грузов без сознания. Медики после реанимационных мероприятий констатировали смерть водителя", – сказано в сообщении.

Жубанисова уточнила, что прибывшей из города следственно-оперативной группой полиции осуществлены следственные действия, после чего в их сопровождении на машине скорой помощи медпункта аэропорта тело направлено в центр судебной медицинской экспертизы столицы.

Также говорится, что водитель в октябре 2023 года прошел медосмотр.

"Утром проходил обязательный предсменный медосмотр, жалоб на здоровье не было. Аэропорт окажет соответствующую социальную помощь семье умершего". Тойгуль Жубанисова

1 ноября 2023 года в аэропорту сделали важное заявление для пассажиров. Тогда в пресс-службе детально рассказали, как вернуть забытые вещи.

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Анастасия Московчук
Астана
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