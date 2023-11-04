Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пытался убить канцелярским ножом: медики рассказали о состоянии пострадавшей

Пытался убить канцелярским ножом: медики рассказали о состоянии пострадавшей Фото: pixabay
В управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии девушки, на которую напал бывший парень и порезал ей канцелярским ножом шею, сообщает Zakon.kz.

27 октября после нападения карета скорой доставила девушку в Талдыкорганскую городскую многопрофильную больницу. Ей оказали первую помощь и обработали раны на шее и предплечье.

"Пациентка, будучи в шоковом состоянии, отказалась от госпитализации. В областную больницу Талдыкоргана она обратилась 31 октября с жалобами на боли возле раны, головные боли, отек на шее, чувство онемения на лице и общую слабость. Врачи больницы экстренно приняли ее и осмотрели. Поставлены диагнозы: тромбоз внутренней яремной вены справа, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей волосистой части головы. Пациентку госпитализировали в хирургическое отделение", — рассказали inAlmaty.kz в ведомстве.

Сейчас ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет. С девушкой ежедневно работает психолог.

27 октября на девушку напал бывший парень. Он порезал ей шею канцелярским ножом. Подозреваемый задержан, дело в отношении него завели уголовное дело. 

Кроме того, расследование взято на особый контроль областным департаментом полиции.

Читайте также

река Урал
На берегу реки Урал обнаружили тело мужчины
"Тобол" на пути в Лигу Европы, "азиатский Оскар" Сеитова и экоцид на месторождении Мангистау – главное к утру
"Тобол" на пути в Лигу Европы, "азиатский Оскар" Сеитова и экоцид на месторождении Мангистау – главное к утру
Пьяный сельчанин устроил аварию с полицейским авто в Костанайской области
Пьяный сельчанин устроил аварию с полицейским авто в Костанайской области
Анастасия Стативкина
Алматинская область Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Мини-футбол Серебро ЧМ-2023
Казахстан уступил "золото" в драматичном финале ЧМ-2023 по мини-футболу
Сергей Лазарев трогательно обратился к сыну
Сергей Лазарев впервые показал новорожденного сына
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления