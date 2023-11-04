Пытался убить канцелярским ножом: медики рассказали о состоянии пострадавшей

В управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии девушки, на которую напал бывший парень и порезал ей канцелярским ножом шею, сообщает Zakon.kz.

27 октября после нападения карета скорой доставила девушку в Талдыкорганскую городскую многопрофильную больницу. Ей оказали первую помощь и обработали раны на шее и предплечье.

"Пациентка, будучи в шоковом состоянии, отказалась от госпитализации. В областную больницу Талдыкоргана она обратилась 31 октября с жалобами на боли возле раны, головные боли, отек на шее, чувство онемения на лице и общую слабость. Врачи больницы экстренно приняли ее и осмотрели. Поставлены диагнозы: тромбоз внутренней яремной вены справа, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей волосистой части головы. Пациентку госпитализировали в хирургическое отделение", — рассказали inAlmaty.kz в ведомстве.

Сейчас ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет. С девушкой ежедневно работает психолог.

27 октября на девушку напал бывший парень. Он порезал ей шею канцелярским ножом. Подозреваемый задержан, дело в отношении него завели уголовное дело.

Кроме того, расследование взято на особый контроль областным департаментом полиции.