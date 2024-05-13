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Пытавшегося перерезать девушке шею канцелярским ножом осудили в Талдыкоргане

Пытался перерезать шею девушке канцелярским ножом, Талдыкорган, приговор, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 16:01 Фото: pexels
Суд 13 мая вынес приговор в отношении мужчины, пытавшегося убить бывшую девушку канцелярским ножом в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Подсудимого обвинили в покушении на убийство и хулиганстве.

В суде установили, что 27 октября 2023 года в 16:40 подсудимый пришел на работу к своей девушке, в пункт выдачи товаров интернет-магазина в Талдыкоргане. Между ними возникла ссора, во время которой мужчина ударил потерпевшую по лицу. Она упала. После чего подсудимый сел на нее и стал резать по шее канцелярским ножом.

"В это время в магазин зашла Я., которая воспрепятствовала его действиям и стала оттаскивать С. от Х. Не останавливаясь на достигнутом, нарушая общественный порядок, применяя в качестве орудия канцелярский нож, С. нанес Я. размашистый удар в область шеи, от чего Я. получила телесное повреждение легкой степени", – говорится в сообщении пресс-службы Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жетысуской области.

Далее подсудимый взял другой канцелярский нож и продолжил резать свою знакомую по шее. Но ему пришлось скрыться, так как свидетель, которую он тоже ранил, стала звать на помощь и вызывать полицию.

"С учетом смягчающих вину обстоятельств суд признал С. виновным и назначил окончательно к отбытию 10 лет лишения свободы. Гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда и материального ущерба удовлетворены на сумму свыше 5 млн тенге", – сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Это преступление попало на видео. Оно шокировало казахстанцев. Потерпевшая жаловалась, что 35-летнего подозреваемого отпустили через несколько дней после задержания, но позже полиция сообщила, что он задержан.

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