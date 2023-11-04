Пропавшую без вести 15-летнюю девочку разыскивают в области Абай

2 ноября 15-летняя Валерия Ефанова ушла на занятия в колледж и до сих пор не вернулась. Ее разыскивают полицейские, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, девочка была одета в белую-хаки курку, кроссовки белого цвета, при себе имела рюкзак бежевого цвета.

Фото: ДП области Абай

Всем кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетней просим сообщить полиции региона по тел: +7 (707) 951-46-65, +7 (707) 503-26-43 либо 102.

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