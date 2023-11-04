Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пропавшую без вести 15-летнюю девочку разыскивают в области Абай

Пропавшую без вести 15-летнюю девочку разыскивают в области Абай Фото: pxhere.com
2 ноября 15-летняя Валерия Ефанова ушла на занятия в колледж и до сих пор не вернулась. Ее разыскивают полицейские, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, девочка была одета в белую-хаки курку, кроссовки белого цвета, при себе имела рюкзак бежевого цвета.

55

Фото: ДП области Абай

Всем кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетней просим сообщить полиции региона по тел: +7 (707) 951-46-65, +7 (707) 503-26-43 либо 102.

В мае 2023 года пропавшую без вести 72-летнюю бабушку нашли в Жетысу. 

В полиции рассказали, что поиски пенсионерки продолжались трое суток. Обессиленную женщину нашли вблизи старого военного полигона в 15-20 км от ее родного села Лесновка.

Читайте также

река Урал
На берегу реки Урал обнаружили тело мужчины
"Тобол" на пути в Лигу Европы, "азиатский Оскар" Сеитова и экоцид на месторождении Мангистау – главное к утру
"Тобол" на пути в Лигу Европы, "азиатский Оскар" Сеитова и экоцид на месторождении Мангистау – главное к утру
Пьяный сельчанин устроил аварию с полицейским авто в Костанайской области
Пьяный сельчанин устроил аварию с полицейским авто в Костанайской области
Жанель Абдрахманова
Абайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Мини-футбол Серебро ЧМ-2023
Казахстан уступил "золото" в драматичном финале ЧМ-2023 по мини-футболу
Сергей Лазарев трогательно обратился к сыну
Сергей Лазарев впервые показал новорожденного сына
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления