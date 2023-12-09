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В Павлодаре пропала 13-летняя девочка

Дарья Шандрук Фото: Instagram/tipavlo.dar
8 декабря пропала 13-летняя Дарья Шандрук. Она в обед вышла из дома, расположенного по улице Павлова в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась, сообщает Zakon.kz.

В тот же день волонтеры ДПО VITA выехала на поиски. Местный паблик tipavlo.dar пишет, что подростка искали до 4 утра.

"Отрабатывался район, откуда Даша в последний раз звонила своей подруге. Также - некоторые друзья девочки. К сожалению, пока результатов нет", - сообщили волонтеры.
Дарья Шандрук

Фото: Instagram/tipavlo.dar

Если вам известно местонахождение девочки, сообщите по номерам волонтёров:

8 (747) 615 55 63 Катерина, 8 (777) 334 82 01 Светлана.

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