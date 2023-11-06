В Алматинской области нашли тело полицейского

В полиции Алматинской области начали тщательное расследование по факту самоубийства полицейского, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным распространенного сообщения за 6 ноября 2023 года, в полицию Балхашского района поступило сообщение от фельдшера больницы, что в одной из квартир районного центра 31-летний сотрудник полиции совершил суицид.

"Данный факт незамедлительно был зарегистрирован по ст.105 ч.1 УК РК (Доведения до самоубийства). Отметим, что у погибшего гражданина были личные проблемы в семейных отношениях, что также будет проверено в рамках расследования уголовного дела". Пресс-служба ДП Алматинской области

Также отмечено, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок для обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств дела.

"Ход расследования взят на контроль начальником областной полиции. Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению". Пресс-служба ДП Алматинской области

3 ноября 2023 года сообщалось о задержании сотрудника полиции в Костанайской области по подозрению в убийстве жены. Жертва преступления также работала в правоохранительных органах.