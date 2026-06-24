Полицейского из Алматы убили и сожгли – тело нашли недалеко от трассы в Алматинской области

В Алматинской области расследуют убийство полицейского из Алматы, сообщает Zakon.kz.

В Сети появилась информация, что 23 июня 2026 года в Кегенском районе на 52-м километре автодороги Кокпек – Коктал – Кеген, в районе перевала Кеген, в стороне от трассы обнаружили обгоревший труп мужчины. Погибшим оказался действующий сотрудник органов внутренних дел, старший оперуполномоченный Управления полиции (УП) Ауэзовского района Алматы. Его тело было полностью сожжено. А при осмотре на правой руке обнаружили остатки веревки.

Также сообщалось, что на причастность к преступлению проверяют жену погибшего, раньше работавшую в УП Бостандыкского района. Также фигурирует их несовершеннолетний сын.

"По факту обнаружения обгоревшего тела мужчины в Кегенском районе возбуждено уголовное дело. 23 июня в полицию поступило сообщение об обнаружении тела в горной местности. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшего установлена. Подтверждается, что он был сотрудником полиции. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые, в том числе супруга и сын погибшего. Все они водворены в изолятор временного содержания", – прокомментировали случившееся в полиции Алматинской области.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По какой статье возбуждено уголовное дело, не сообщается.

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