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Происшествия

Полицейского из Алматы убили и сожгли – тело нашли недалеко от трассы в Алматинской области

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 10:49 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области расследуют убийство полицейского из Алматы, сообщает Zakon.kz.

В Сети появилась информация, что 23 июня 2026 года в Кегенском районе на 52-м километре автодороги Кокпек – Коктал – Кеген, в районе перевала Кеген, в стороне от трассы обнаружили обгоревший труп мужчины. Погибшим оказался действующий сотрудник органов внутренних дел, старший оперуполномоченный Управления полиции (УП) Ауэзовского района Алматы. Его тело было полностью сожжено. А при осмотре на правой руке обнаружили остатки веревки.

Также сообщалось, что на причастность к преступлению проверяют жену погибшего, раньше работавшую в УП Бостандыкского района. Также фигурирует их несовершеннолетний сын.

"По факту обнаружения обгоревшего тела мужчины в Кегенском районе возбуждено уголовное дело. 23 июня в полицию поступило сообщение об обнаружении тела в горной местности. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшего установлена. Подтверждается, что он был сотрудником полиции. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые, в том числе супруга и сын погибшего. Все они водворены в изолятор временного содержания", – прокомментировали случившееся в полиции Алматинской области.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По какой статье возбуждено уголовное дело, не сообщается.

14 июня 2026 года стало известно, что в городе Текели области Жетысу многодетную мать подозревают в убийстве мужа.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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