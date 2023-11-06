Женщина убила родную сестру в Семее

Алматинку осудили за убийство родной сестры в Семее, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД РК, в июне 2022 года женщине ежедневно звонила родная сестра, проживающая в Семее с двумя несовершеннолетними детьми, и просила деньги. Причем родственница несколько дней с друзьями употребляла алкоголь.

Женщина переживала за судьбу детей и решила съездить на пару дней в Семей, чтобы забрать сестру с детьми в Алматы. Приехав в Семей, она увидела, что сестра с друзьями находятся в нетрезвом состоянии, а дети были голодными и в неопрятном виде. Девушка закупила продукты и начала готовить ужин детям. В это время сестра начала бить старшую дочь, которой было 14 лет. Поводом для этого послужила немытая посуда. В момент когда девушка услышала от племянницы крики о помощи, то, не раздумывая, ринулась к ребенку, забыв положить на место нож.

"При резком повороте, она и ранила сестру. Девушка вызывала скорою помощь, параллельно оказывая сестре посильную поддержку. Но по прибытию медиков, сестра скончалась на месте", – говорится в сообщении.

Женщину осудили на восемь лет. Сейчас она отбывает наказание в женской колонии Абайской области. В Алматы у нее остались трое несовершеннолетних детей, для которых мама находится в длительной командировке. И очень сильно скучает по ним. В колонии девушка устроилась в кондитерский цех. С заработной платы она регулярно отправляет детям подарки и разговаривает с ними по таксофонной связи.

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