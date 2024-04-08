В Семее пропали брат с сестрой
Согласно ориентировке, пропали Алтынай Абишева (10 июня 2005 года рождения) и Абзал Абишев (28 января 2008 года рождения).
По данным регионального ведомства, 7 апреля 2024 года около трех часов дня они вышли из дома в поселке Восточный левый в Семее в неизвестном направлении и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.
Приметы Алтынай: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темные. Была одета в болоньевую куртку зеленого цвета до колен, футболку черного цвета, кроссовки черного цвета.
Приметы Абзала: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы светлые, имеется шрам под правым глазом. Был одет в безрукавку черного цвета, футболку синего цвета, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета.
Фото: пресс-служба ДП Абайской области
"Если вам известно местонахождение подростков на фото, просьба сообщить по телефону 102".Пресс-служба ДП Абайской области
17 марта 2024 года в селе Куш Алматинской области пропала трехлетняя девочка. Поиски по сей день не принесли результатов.