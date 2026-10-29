Убил возлюбленную несколькими ударами: казахстанца посадили на 10 лет

В Акмолинской области вынесли приговор по факту причинения вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, сообщает Zakon.kz.

Дело в отношении жителя Щучинска рассмотрел Бурабайский районный суд.

Согласно материалам дела, подсудимый и потерпевшая с 2024 года были коллегами, состояли в близких отношениях, встречались.

"Между ними на почве ревности возникали конфликтные ситуации, расставались, мирились и продолжали отношения. В июне 2026 года они встретились в квартире подсудимого с целью выяснений отношений, употребляли спиртное. В ходе конфликта на почве ревности он нанес удары потерпевшей кулаками в лицо и по телу. От полученных телесных повреждений она стала терять сознание. Подсудимый вызвал скорую помощь", – рассказали в Акмолинском областном суде 29 октября 2026 года.

Женщину доставили в больницу, где она скончалась не приходя в сознание.

Согласно заключению экспертизы, причиной смерти явились геморрагический шок, внутреннее кровотечение в результате разрыва печени. Обнаружены повреждения: травма живота, грудной клетки, кровоизлияние, разрыв печени, перелом ребра, ушибы, кровоподтеки, ссадины.

Приговором суда подсудимому назначено 10 лет лишения свободы. Иск потерпевшей стороны о взыскании материального ущерба и морального вреда удовлетворен частично. Взысканы с осужденного компенсация морального вреда в размере 12 млн тенге, материальный ущерб и расходы по оплате услуг представителя на общую сумму 2 млн тенге.

Судебный акт не вступил в законную силу.

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