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В Уральске мужчина попал под поезд и выжил

мужчина попал под поезд Фото: pixabay
Пресс-служба Управления здравоохранения ЗКО заявила о том, что 7 ноября на железнодорожных путях в районе остановки Белая Казарма мужчина попал под поезд в Уральске, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", бригада медиков прибыла на место происшествия спустя 5 минут. Выяснилось, что ногу 33-летнего мужчины переехал поезд. На месте врачи оказали ему первую помощь и госпитализировали в областную многопрофильную больницу.

"Состояние пострадавшего было критическим, он потерял много крови и был без сознания. Бригада врачей из травматолога, реаниматолога, нейрохирурга и анестезиолога провели экстренную операцию. Ему пришлось ампутировать ногу. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое, его перевели в палату", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина выразил огромную благодарность медикам: врачу-травматологу Канату Утегенову, хирургу-травматологу Ергали Байкатову, анестезиологу Айбеку Туркппенову, реаниматологу Арману Дусалиеву, анестезисту Галине Астовой и медсестре Нурай Газез.

Ранее сообщалось, что смертельный наезд поезда на мужчину попал на видео в Кызылординской области.

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Елена Беляева
Западно-Казахстанская область Уральск
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