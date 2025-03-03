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Происшествия

Казахстанец выжил, попав под поезд

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 11:20 Фото: rail-news.kz
На железнодорожной станции в Бейнеуском районе Мангистауской области под колеса поезда попал мужчина. По данным из социальных сетей, мужчине оторвало ноги, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции на транспорте уточнили, что наезд произошел 28 февраля 2025 года.

Также, согласно данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека".

"Потерпевшего госпитализировали. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит".Пресс-служба Департамента полиции на транспорте

Тем временем администрация АО "НК "Қазақстан темір жолы" выступила с важным заявлением.

Казахстанцев настоятельно призывают соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Только за январь-февраль 2025 года на железной дороге зафиксировано 10 случаев наезда на людей, из которых четверо пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.

В 2024 году произошло 75 случаев наезда на людей.

Основными причинами происшествий названы:

  • нарушение правил перехода через железнодорожные пути;
  • алкогольное опьянение;
  • использование наушников и невнимательность пострадавших вблизи железной дороги;
  • случаи суицида.

Так, пешеходам необходимо строго соблюдать правила поведения:

  • переходить пути только в специально оборудованных местах;
  • быть предельно внимательными;
  • не использовать наушники и не отвлекаться на гаджеты при нахождении вблизи путей.
"Соблюдение правил безопасности поможет избежать трагедий", – уверены в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Ранее редакция сообщала, что в Уральске 4 февраля 2025 мужчина попал под поезд, от полученных травм он скончался на месте.

1 марта 2025 года на ж/д путях произошел еще один инцидент. Тогда водитель КАМАЗА врезался в грузовой поезд на железнодорожном переезде станции Тендік в Атырауской области. Пострадали три человека.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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