Теперь в Бишкеке: отсидевшего за пранк в России казахстанского блогера снова задержали

Скандального казахстанского блогера Айдына Туссупова задержали в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.

Сначала этой информацией поделился сам блогер в своем Instagram.

"Меня задержали в Бишкеке. Пока неясно, за что. Упаковали прям в отеле, нахожусь в РОВД", – опубликовал он сторис.

Сегодня, 25 апреля, информацию подтвердили в милиции. Как пишет 24.kg со ссылкой на УВД Октябрьского района Бишкека, в отделение доставили 34-летнего казахстанца, блогера Айдына Туссупова.

"24 апреля в ходе мониторинга социальной сети выявили видеоролик, где блогеры из РК нецензурно выражаются в парке "Ынтымак". Факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Октябрьского района. Начата доследственная проверка", – пояснили в милиции причину задержания.

Правоохранители установили местонахождение блогера и доставили его в следственную службу УВД. Затем его передали участковым, которые провели с Туссуповым профилактическую беседу.

Айдын Туссупов освободился из мест лишения свободы осенью 2023 года. В 2021 году его приговорили к 3,5 года колонии за розыгрыш с угоном такси в Москве.