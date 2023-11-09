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В Туркестане разрушился частный дом из-за вспышки газовоздушной смеси

В Туркестанской области обрушился жилой дом из-за вспышки газо-воздушной смеси Фото: МЧС РК
В городе Туркестан 8 ноября из-за утечки природного газа в одном из частных домов произошла вспышка газо-воздушной смеси. В результате произошло обрушение дома, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, мужчина 1991 года рождения в состоянии алкогольного опьянения закурил дома сигарету. В результате получил ожоги и госпитализирован в больницу.

"На месте происшествия работали 11 человек и 4 единицы техники ДЧС Туркестанской области, АО "КазТрансГаз Аймак", Департамента полиции и скорой помощи", - сообщили в ведомстве.

ДЧС Туркестанской области предупреждает жителей и гостей города при появлении запаха газа в помещении:

  • прекратить эксплуатацию газоиспользующего оборудования;
  • открыть окна для проветривания помещения;
  • не использовать открытый огонь, не включать электроприборы, выводить телефонный шнур из розетки.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: "101", "112".

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Лариса Черненко
МЧС РК Туркестанская область
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