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На юге РК произошла вспышка газовоздушной смеси на АЗС: пострадал сотрудник

На юге РК произошла вспышка газовоздушной смеси на АЗС: пострадал сотрудник , фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 00:03 Фото: МЧС РК
В поселке Шиели Кызылординской области 14 ноября произошла вспышка газовоздушной смеси на автозаправочной станции, что привело к возгоранию с переходом огня на близлежащее двухэтажное здание, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба МЧС Казахстана, пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия, приступили к охлаждению 20-тонного резервуара с бензином, чтобы предотвратить возможный взрыв из-за высокой температуры. Возгорание на площади 360 кв.м было успешно ликвидировано.

В результате происшествия пострадал работник АЗС 1991 года рождения, который был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

МЧС Казахстана напоминает предпринимателям о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Женщина серьезно пострадала во время пожара в Павлодаре. 

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