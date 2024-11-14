На юге РК произошла вспышка газовоздушной смеси на АЗС: пострадал сотрудник

В поселке Шиели Кызылординской области 14 ноября произошла вспышка газовоздушной смеси на автозаправочной станции, что привело к возгоранию с переходом огня на близлежащее двухэтажное здание, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба МЧС Казахстана, пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия, приступили к охлаждению 20-тонного резервуара с бензином, чтобы предотвратить возможный взрыв из-за высокой температуры. Возгорание на площади 360 кв.м было успешно ликвидировано.

В результате происшествия пострадал работник АЗС 1991 года рождения, который был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

МЧС Казахстана напоминает предпринимателям о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Женщина серьезно пострадала во время пожара в Павлодаре.