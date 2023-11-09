СМИ сообщают о задержании Куандыка Бишимбаева по подозрению в убийстве жены

По данным некоторых СМИ, которые ссылаются на источники, убийство произошло 9 ноября в одном из ресторанов Астаны. Якобы между Бишимбаевым и его супругой произошел конфликт, после чего он ее избил. Она скончалась до приезда "скорой", сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, экс-чиновник до смерти избил супругу в столичном ресторане Bau, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Она скончалась до приезда скорой помощи. Происшествие случилось вечером 9 ноября в Астане. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на источники.

В полиции дали официальный комментарий, где правоохранители подтвердили факт гибели женщины в результате побоев, однако отказались раскрывать имя задержанного.

"В ЦОУ ДП города Астаны поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина от телесных повреждений. Подозреваемый задержан. Назначены соответствующие экспертизы. На месте работают следственно-оперативные группы ДП и УП района Есиль. Проводится расследование". ДП Астаны

Правоохранители добавили, что в соответствии со статьей 201 УПК РК "Недопустимость разглашения данных досудебного расследования" предоставить иные сведения по данному уголовному делу не представляется возможным.

В Управлении общественного здравоохранения Астаны сообщили, что вызов в скорую помощь поступил 9 ноября в 19:54. На месте происшествия медики обнаружили труп женщины 1992 года рождения.

"По приезду бригады скорой помощи была констатирована смерть у женщины 1992 года рождения. Труп передан полиции", – говорится в опубликованном сообщении.

Куандык Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики в 2016 году, пока его не отстранили от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек".

11 января 2017 года стало известно о задержании бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. По громкому коррупционному делу проходили 23 человека, среди которых двоюродный брат экс-министра. Некогда высокопоставленного чиновника признали виновным в хищении 1 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде и неоднократном получении взяток.

В марте 2018 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 10 годам заключения. В декабре 2018 года он подал ходатайство о переводе в колонию-поселение, но суд удовлетворил ходатайство частично – в январе 2019 года экс-министра перевели для отбывания наказания в учреждение средней безопасности ИЧ-167/3 в Шымкенте.

11 октября 2019 года Куандык Бишимбаев вышел на свободу. В пресс-службе КУИС МВД РК сообщили, что ходатайство экс-министра об условно-досрочном освобождении было рассмотрено 25 сентября 2019 года Абайским районным судом Шымкента и было удовлетворено. Решение суда вступило в законную силу 11 октября 2019 года.