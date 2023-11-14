Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Убийство жены Куандыка Бишимбаева: полицейские изучают видео с камер наблюдения

Убийство жены Куандыка Бишимбаева: полицейские изучают видео с камер наблюдения Фото: pixabay
Столичная полиция изъяла материалы с камер видеонаблюдения в ресторане "БАУ", в котором была убита супруга Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукенова, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению правоохранителей за 14 ноября 2023 года, в настоящее время идет проверка показаний данных при допросах обслуживающим персоналом и других лиц, которые могут знать обстоятельства совершенного особо тяжкого преступления.

"Также изъяты с места события видеоматериалы, по которым назначены соответствующие исследования".Пресс-служба ДП Астаны

Также отмечено, что расследование продолжается.

"Иная информация в интересах следствия не разглашается", – добавили в ведомстве.

9 ноября 2023 года экс-министра Куандыка Бишимбаева задержала полиция Астаны по подозрению в убийстве жены в одном из столичных ресторанов.

На следующий день, 10 ноября 2023 года, в МВД прокомментировали задержание Бишимбаева. Вице-министр внутренних дел Сакен Сарсенов заявил, что Бишимбаев действительно задержан. Слухи о том, что бывший министр был в наркотическом или алкогольном опьянении, представитель МВД отказался комментировать.

11 ноября в суде Астаны отметили, что Бишимбаев арестован на два месяца.

Уже 12 ноября пресс-служба Департамента полиции Астаны заявила, что по делу об убийстве жены Куандыка Бишимбаева задержан директор ресторана, где произошла трагедия. 14 ноября его арестовали на два месяца.

Куандык Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики в 2016 году, пока его не отстранили от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек".

Читайте также

Порнографию в кабинетах информатики смотрели школьники Алматинской области
Порнографию в кабинетах информатики смотрели школьники Алматинской области
15-летний школьник вымогал у соклассника 350 тыс. тенге
Обещал заминировать школу: подросток вымогал у соклассника 350 тыс. тенге
Песок на 32 млн тенге незаконно добыли в Туркестанской области
Песок на 32 млн тенге незаконно добыли в Туркестанской области
Анастасия Московчук
Астана Бишимбаев Куандык
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления