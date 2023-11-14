Убийство жены Куандыка Бишимбаева: полицейские изучают видео с камер наблюдения

Столичная полиция изъяла материалы с камер видеонаблюдения в ресторане "БАУ", в котором была убита супруга Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукенова, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению правоохранителей за 14 ноября 2023 года, в настоящее время идет проверка показаний данных при допросах обслуживающим персоналом и других лиц, которые могут знать обстоятельства совершенного особо тяжкого преступления.

"Также изъяты с места события видеоматериалы, по которым назначены соответствующие исследования". Пресс-служба ДП Астаны

Также отмечено, что расследование продолжается.

"Иная информация в интересах следствия не разглашается", – добавили в ведомстве.

9 ноября 2023 года экс-министра Куандыка Бишимбаева задержала полиция Астаны по подозрению в убийстве жены в одном из столичных ресторанов.

На следующий день, 10 ноября 2023 года, в МВД прокомментировали задержание Бишимбаева. Вице-министр внутренних дел Сакен Сарсенов заявил, что Бишимбаев действительно задержан. Слухи о том, что бывший министр был в наркотическом или алкогольном опьянении, представитель МВД отказался комментировать.

11 ноября в суде Астаны отметили, что Бишимбаев арестован на два месяца.



Уже 12 ноября пресс-служба Департамента полиции Астаны заявила, что по делу об убийстве жены Куандыка Бишимбаева задержан директор ресторана, где произошла трагедия. 14 ноября его арестовали на два месяца.

Куандык Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики в 2016 году, пока его не отстранили от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек".