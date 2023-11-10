Реальные сроки дали сотрудникам спортшколы в Жамбылской области за хищения из бюджета

Двух директоров и бухгалтера детской спортивной школы, а также четырех их пособников приговорили к реальным срокам заключения в Жамбылской области. Их признали виновными в особо крупном хищении из бюджета, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области 10 ноября, суд Меркенского района вынес приговор в отношении двух директоров ДЮСШ №16 (действующего и бывшего), главного бухгалтера этой спортшколы и четырех их сообщников. Их признали виновными в хищении бюджетных денег, которые государство выделяло на развитие детского спорта.



Суд установил, что руководство спортшколы выводило бюджетные средства, оплачивая фиктивные услуги и работы, которые на самом деле не выполнялись. В 2020 году ДЮСШ заплатила 2 млн тенге подрядчику за изготовление спортивных макетов и металлических конструкций, но на самом деле никаких работ компания не провела, а деньги обналичила по просьбе сотрудников спортшколы. Пособники при этом получали по 10% от суммы. За счет таких схем руководители и главбух учреждения успели присвоить более 16 млн тенге.

Хищение в особо крупном размере с использованием служебного положения выявила прокуратура Меркенского района в результате проверки. В 2022 году в отношении руководства спортшколы начали уголовное дело по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК. Виновность фигурантов доказали в суде. Часть присвоенных бюджетных денег – 6,7 млн тенге – удалось вернуть.



Директору ДЮСШ №16 и его предшественнику, а также главному бухгалтеру учреждения дали реальные сроки лишения свободы – от трех с половиной до семи лет. Их также навсегда лишили права занимать определенные должности на госслужбе. Пособники осужденных, получавшие проценты с обналиченных бюджетных денег, получили по два с половиной года лишения свободы, их также лишили права занимать определенные должности на 10 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

