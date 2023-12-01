Бухгалтерам больницы в Улытауской области дали сроки за хищения из бюджета

Двум бухгалтерам больницы в Улытауской области вынесли приговор по делу о хищении бюджетных средств. Подсудимые получили реальные сроки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Улытауской области 1 декабря, Каражалский городской суд вынес приговор двум бухгалтерам больницы в поселке Жайрем, которые около года присваивали бюджетные деньги под видом зарплаты несуществующим сотрудникам.

Нарушения закона выявила прокуратура города Каражал. Сотрудники ведомства при проверке обнаружили, что два бухгалтера в 2021-2022 годах незаконно перечислили 5,1 млн тенге из бюджета "мертвым душам". Они начисляли зарплату несуществующим сотрудникам, а деньги присваивали. В отношении бухгалтеров начали расследование по ст. 189 УК РК.

Каражалский городской суд приговорил подсудимых к реальным срокам. Бухгалтерам дали два года и три с половиной года лишения свободы. Кроме того, сейчас возбуждено исполнительное производство. Идет работа по возвращению государственных денег, которые присвоили осужденные.

Ранее в Семее выявили растрату бюджетных средств на 67 млн тенге, из-за которой под угрозой оказался отопительный сезон.