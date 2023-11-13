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Больше 300 ДТП с участием мопедов произошло в Алматы, 14 человек погибли

дтп с участием мопедиста Фото: Zakon.kz
С начала 2023 года в Алматы произошло 333 ДТП с участием мопедов, не обошлось без жертв, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом на брифинге рассказала официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

"С начала года на дорогах Алматы с участием мопедов произошло 333 ДТП, 14 человек, к сожалению, погибли, 355 получили травмы. Статистика пугающая", – отметила Салтанат Азирбек.

Она добавила, что недавно произошло еще одно ДТП со смертельным исходом на пересечении улиц Розыбакиева – Тимирязева, в котором мопедист сбил 59-летнюю женщину. По данному факту начато уголовное дело.

"Очень важно, чтобы каждый участник дорожного движения, в том числе водители мопедов, осознавали свою ответственность, были дисциплинированы. У нас с водителями мопедов пока в этом плане все сложно. Мы проводим рейдовые мероприятия, точечные отработки, принимаем меры, но они и в ночное время нарушают покой граждан", – добавила официальный представитель ДП Алматы.

В целом с начала года в отношении водителей мопедов в Алматы составили свыше 10 тыс. административных протоколов. Более 1,5 тыс. мопедов отправили на штрафную стоянку за нарушения ПДД.

Ранее в Департаменте полиции Алматы рассказали, как еще будут бороться с курьерами на мопедах в Алматы.

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