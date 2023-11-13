Популярный блогер попал в смертельное ДТП в Алматинской области

Два человека погибли и двое госпитализированы в результате ДТП, случившегося в Жамбылском районе Алматинской области. Среди погибших может быть популярный блогер, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального ДП 13 ноября, днем ранее на трассе "Узынагаш – Курты" 20-летний водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с ехавшей навстречу машиной Toyota.

В результате столкновение двое пассажиров Mercedes, молодые люди 2002 и 2003 годов рождения, погибли на месте. Водителя и 15-летнего пассажира госпитализировали в больницу Жамбылского района с различными травмами, сведений об их состоянии пока нет.

"Факт зарегистрировали в районной полиции по ст. 345 УК РК. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств ДТП", – сообщили в полиции.

Личности участников ДТП в правоохранительных органах не раскрывают. Однако в соцсетях появилась информация о том, что среди них был популярный блогер и тиктокер, известный как Саяхатшы Диас.

В начале 2023 года в Таиланде погиб в ДТП популярный казахстанский музыкант Дархан Джунусбеков (Darkhan Juzz).