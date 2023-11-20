Смертельное ДТП попало на видео: погибли три человека
Фото: polisia.kz
В Актюбинской области в ДТП погибли три человека, сообщает Zakon.kz.
По информации полиции, 19 ноября примерно в 05:45 на 73 км трассы Актобе-Оренбург вблизи поселка Мартук произошла авария с участием автомобилей Audi, Lexus и Subaru Forester.
"В результате ДТП на месте происшествия погибли водители Lexus и Subaru, пассажир Subaru. Пассажир Lexus госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.
Проводится досудебное расследование.
Ранее популярный блогер попал в смертельное ДТП в Алматинской области. Два человека погибли, двоих госпитализировали.
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