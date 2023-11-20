Смертельное ДТП попало на видео: погибли три человека

В Актюбинской области в ДТП погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 19 ноября примерно в 05:45 на 73 км трассы Актобе-Оренбург вблизи поселка Мартук произошла авария с участием автомобилей Audi, Lexus и Subaru Forester.

"В результате ДТП на месте происшествия погибли водители Lexus и Subaru, пассажир Subaru. Пассажир Lexus госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование.





Ранее популярный блогер попал в смертельное ДТП в Алматинской области. Два человека погибли, двоих госпитализировали.