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Смертельное ДТП попало на видео: погибли три человека

Смертельное ДТП попало на видео: погибели три человека Фото: polisia.kz
В Актюбинской области в ДТП погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции,  19 ноября примерно в 05:45  на 73 км трассы Актобе-Оренбург вблизи поселка Мартук произошла авария с участием автомобилей Audi, Lexus и Subaru Forester.

"В результате ДТП на месте происшествия погибли водители Lexus и Subaru, пассажир Subaru. Пассажир Lexus госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении. 

Проводится досудебное расследование. 


Ранее популярный блогер попал в смертельное ДТП в Алматинской области. Два человека погибли, двоих госпитализировали. 

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Анастасия Стативкина
Актобе Актюбинская область
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