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Светофор упал на голову беременной жительнице Тараза

Светофор упал на голову беременной жительнице Тараза Фото: pixabay
В Таразе на беременную девушку рухнул светофор, в который врезался автомобиль. Удар оказался такой силы, что будущая мама упала и потеряла сознание. А водитель как ни в чем не бывало поехал дальше, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала "КТК", инцидент произошел на одном из оживленных перекрестков Тараза и попал на камеры наблюдения. 


21-летняя девушка собиралась переходить дорогу и ждала зеленый. В этот момент в светофор на скорости въехал автомобиль, и конструкция рухнула беременной на голову. Водитель тут же уехал с места аварии. Но полиция его нашла.

Автомобиль забрали на штрафстоянку, мужчине выписали сразу два штрафа. Впереди еще суд. Но уже очевидно, что девушке очень повезло.

"Женщина с ДТП 2002 года рождения поступила утром. Выставлен диагноз "сотрясение головного мозга", госпитализирована в нейрохирургическое отделение. В данный момент состояние пациента средней тяжести. Беременность 10 недель и подкожная гематома лобной области. Это полностью заживает без операции", – сообщил заместитель главврача многопрофильной больницы Тараза Сакен Жумашев. 

В сентябре 2023 года в Астане на стройке LRT упала буровая установка. В результате инцидента никто не пострадал, повредилась лишь машина, на которую и упала буровая установка.  

Жанель Абдрахманова
Тараз
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