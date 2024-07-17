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Два дня будут отключать светофоры в Таразе

Велосипедная дорожка, велодорожка, велосипедисты, люди на велосипедах , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 08:55 Фото: Zakon.kz
17 и 18 июля в городе Тараз планируется отключение двух светофоров, передает Zakon.kz.

Стали известны места дислокации данных светофоров и время отключений:

  • 18 июля с 9.00 до 17.00 будет отключен светофор на перекрестке Толе би- Махамбет батыра;
  • 19 июля с 9.00 до 17.00 будет отключен светофор на перекрестках Аскарова-Бектурганова, Жамбыла-Сулейменова, Койгельды-Сулейменова.

Об этом пишет городской Telegram-канал "ВТВС".

На днях стало известно, что в Таразе начинает свою работу новый Университет водного хозяйства и ирригации.

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