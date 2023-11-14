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Руководителя и главного специалиста филиала АО "КазТрансГаз Аймак" арестовали в Жезказгане

Руководителя и главного специалиста филиала АО "КазТрансГаз Аймак" арестовали в Жезказгане Фото: скриншот видео
Арестованы руководитель и главный специалист жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак". Об этом 14 ноября 2023 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

По словам официального представителя АФМ РК Алибека Абдилова, руководитель и главный специалист жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали у граждан и хозяйствующих субъектов незаконные денежные вознаграждения в размере от 70 до 300 тыс. тенге.

"Эти средства они получали за положительное (беспрепятственное) разрешение вопросов по подключению газа и ускоренное получение техусловий. Системная проблема в сфере газификации на территории области установлена в результате мониторинга социальных сетей и проведенного Департаментом АФМ по Улытауской области анализа", – рассказал он.

По результатам проведенных оперативных мероприятий, при координации прокуратуры области, зарегистрировано досудебное расследование.

"В отношении указанных лиц избрана мера пресечения "содержание под стражей".Алибек Абдилов

Он уточнил, что расследование продолжается, иная информация, в соответствии со ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

"Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в Telegram-бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется", – добавил Алибек Абдилов.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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