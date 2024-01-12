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Сотрудники Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали у жителей деньги

Сотрудники Жезказганского филиала "КазТрансГаз Аймак" вымогали у жителей деньги Фото: Zakon.kz
Руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали у жителей деньги, сообщает Zakon.kz.

В поселке Кабанбай батыра и селе Талап на протяжении длительного времени не было возможности подключения к газоиспользующему оборудованию сети газораспределения, а руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали у граждан денежные вознаграждения в размере от 70 до 300 тысяч тенге.

"Данные средства они требовали за беспрепятственное принятие монтажных работ по газификации жилых домов и хозяйственных объектов без фактической проверки качества и объемов выполненных работ", – рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов. 

В сентября 2023 года Департамент АФМ начал досудебное расследование.

Отмечается, что в результате проведенной работы в настоящее время проблема с газификацией указанных населенных пунктов решена, голубое топливо уже заведено в дома.

Ранее стало известно, что руководителя и главного специалиста филиала АО "КазТрансГаз Аймак" арестовали в Жезказгане. 

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Анастасия Стативкина
АФМ РК Улытауская область Жезказган
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