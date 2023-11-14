Порнографию в кабинетах информатики смотрели школьники Алматинской области
Фото: freepik
В Алматинской области несовершеннолетние имели свободный доступ к нежелательному и запрещенному контенту в 425 школьных кабинетах информатики, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в сообщении прокуратуры Алматинской области за 14 ноября 2023 года, согласно мониторингу, ученики просматривали сайты, пропагандирующие суицид и содержащие порнографический контент.
"На сегодняшний день во всех учреждениях образования области установлены ограничители к доступу на подобные сайты".Пресс-служба прокуратуры Алматинской области
Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли 48 сотрудников.
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В начале 2023 года в соцсетях распространили видео, как в одном из учебных заведений Алматы учащиеся на уроке просматривали видео порнографического характера. После этой истории прокуратура города провела анализ защищенности учащихся общеобразовательных школ от запрещенной информации.
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