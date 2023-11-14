Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Порнографию в кабинетах информатики смотрели школьники Алматинской области

Порнографию в кабинетах информатики смотрели школьники Алматинской области Фото: freepik
В Алматинской области несовершеннолетние имели свободный доступ к нежелательному и запрещенному контенту в 425 школьных кабинетах информатики, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении прокуратуры Алматинской области за 14 ноября 2023 года, согласно мониторингу, ученики просматривали сайты, пропагандирующие суицид и содержащие порнографический контент.

"На сегодняшний день во всех учреждениях образования области установлены ограничители к доступу на подобные сайты".Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли 48 сотрудников.

Материал по теме

Как уберечь детей от порнографии

В начале 2023 года в соцсетях распространили видео, как в одном из учебных заведений Алматы учащиеся на уроке просматривали видео порнографического характера. После этой истории прокуратура города провела анализ защищенности учащихся общеобразовательных школ от запрещенной информации.

Читайте также

Убийство жены Куандыка Бишимбаева: полицейские изучают видео с камер наблюдения
Убийство жены Куандыка Бишимбаева: полицейские изучают видео с камер наблюдения
15-летний школьник вымогал у соклассника 350 тыс. тенге
Обещал заминировать школу: подросток вымогал у соклассника 350 тыс. тенге
Песок на 32 млн тенге незаконно добыли в Туркестанской области
Песок на 32 млн тенге незаконно добыли в Туркестанской области
Анастасия Московчук
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления