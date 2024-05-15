Более 15 тысяч учеников имели доступ к порнографии в школах ВКО

В Восточно-Казахстанской области более 15 тысяч учеников из 56 школ имели доступ к запрещенному интернет-контенту, сообщает Zakon.kz.

По сообщению прокуратуры ВКО, в семи школах Усть-Каменогорска во время занятий осуществлялся поиск и просматривались сюжеты порнографического характера, а в восьми школах Шемонаихинского района посещали сайты букмекерских контор.

"Аналогичные нарушения в виде отсутствия программного обеспечения, ограничивающего доступ детей в интернет, установлены в школах города Риддера (15 школ), районов Алтая (шесть школ), Самары (19 школ) и Уланского района (одна школа). По выявленным нарушениям прокуратурой области внесен акт надзора в Департамент по обеспечению качества в сфере образования области с постановкой вопроса о принятии мер по установлению соответствующего программного обеспечения во всех школах области и привлечению виновных лиц к административной ответственности", – сообщили в надзорном органе.

Там отмечают, что сегодня дети являются активными пользователями социального пространства и нередко посещают противоправные интернет-сайты, находясь в стенах школы.

Органы прокуратуры обращают внимание родителей на необходимость отслеживания просматриваемого детьми интернет-контента и проведения с ними необходимой разъяснительной работы.

О том, как уберечь детей от порнографического контента, читайте в нашем материале.