Врача и фельдшера скорой помощи избили при осмотре пациента в Алматы

Фото: Zakon.kz

При возвращении с очередного вызова, к сотрудникам скорой помощи обратился мужчина попросив оказать помощь женщине. При осмотре женщины, мужчина нанес удары врачу и фельдшеру, тем самым причинив вред здоровью врачу и фельдшеру СМП, сообщает Zakon.kz.

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