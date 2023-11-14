Врача и фельдшера скорой помощи избили при осмотре пациента в Алматы
Фото: Zakon.kz
При возвращении с очередного вызова, к сотрудникам скорой помощи обратился мужчина попросив оказать помощь женщине. При осмотре женщины, мужчина нанес удары врачу и фельдшеру, тем самым причинив вред здоровью врачу и фельдшеру СМП, сообщает Zakon.kz.
Как заявили в пресс-службе УОЗ города, в данный момент, в Управлении полиции Алатауского района на стадии принятия процессуального решения находится заявление в отношении лица, совершившего противоправное деяние.
"На сегодняшний день состояние пострадавших удовлетворительное, находятся на амбулаторном лечении", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Караганде школьники толпой избили одноклассника.
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