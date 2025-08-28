#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.63
622.52
6.69
События

Ревнивый казахстанец избил фельдшера на вызове

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 11:15 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Туркестане фельдшера скорой помощи избили прямо во время осмотра пациентки. Медик прибыл по вызову к беременной женщине. Теперь специалисту предстоит пройти двухнедельное лечение, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно, 26-летний фельдшер прибыл с девушкой-практиканткой на вызов. Беременная пациентка жаловалась на резкие боли внизу живота. Чтобы исключить выкидыш и аппендицит, медик начал осмотр. Однако прощупывать живот хозяин квартиры ему запретил. Тогда фельдшер объяснил, что практикантке еще рано доверять такую процедуру. В ответ мужчина нанес медику побои.

"Фельдшер осматривал пациентку, беседовал с ней. В этот момент муж женщины ударил его кулаком в голову, коллега упал и ударился об стену. Тогда уже супруг стал бить его ногами". Жанель Куанышбек, практикантка

После инцидента работника скорой доставили в травматологию.

На станции скорой помощи обратились в инспекцию труда. А в полицию, как отмечено в сюжете телеканала "КТК", заявлять не стали: пострадавший уже примирился с обидчиком. В стационаре фельдшер проведет около двух недель.

"Госпитализировали пациента в отделение травматологии с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб параорбитальной области с гематомой. В данный момент пациент получает все необходимое лечение. Состояние пациента оценивается как среднетяжелое".Бекзат Берденов, руководитель Туркестанской городской центральной больницы

К сожалению, нападения на медицинских работников происходят довольно часто. Так, 17 июля в двух городах страны пациенты напали на медиков. В Костанае мужчина набросился с кулаками на хирурга, возвращавшегося после операции. Врача госпитализировали в реанимацию. Тогда же в Караганде пациент частной клиники пытался проникнуть в служебное помещение, но его остановила сотрудница медцентра. Тогда мужчина вырвал дверь вместе с коробкой и кинулся на женщину с кулаками.

Уже 23 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медиков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Две казахстанки стали миллиардершами на "продаже" элитного жилья и попали за решетку
События
11:27, Сегодня
Две казахстанки стали миллиардершами на "продаже" элитного жилья и попали за решетку
Қайсар Қамза, Baller, Niko_nett: кто еще из известных блогеров оказался под прицелом АФМ
События
10:49, Сегодня
Қайсар Қамза, Baller, Niko_nett: кто еще из известных блогеров оказался под прицелом АФМ
Год рабочих профессий: Хромтауский горно-технический колледж – кузница кадров для горнодобывающей отрасли
События
10:34, Сегодня
Год рабочих профессий: Хромтауский горно-технический колледж – кузница кадров для горнодобывающей отрасли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: