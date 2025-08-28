Ревнивый казахстанец избил фельдшера на вызове

В Туркестане фельдшера скорой помощи избили прямо во время осмотра пациентки. Медик прибыл по вызову к беременной женщине. Теперь специалисту предстоит пройти двухнедельное лечение, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно, 26-летний фельдшер прибыл с девушкой-практиканткой на вызов. Беременная пациентка жаловалась на резкие боли внизу живота. Чтобы исключить выкидыш и аппендицит, медик начал осмотр. Однако прощупывать живот хозяин квартиры ему запретил. Тогда фельдшер объяснил, что практикантке еще рано доверять такую процедуру. В ответ мужчина нанес медику побои.

"Фельдшер осматривал пациентку, беседовал с ней. В этот момент муж женщины ударил его кулаком в голову, коллега упал и ударился об стену. Тогда уже супруг стал бить его ногами". Жанель Куанышбек, практикантка

После инцидента работника скорой доставили в травматологию.

На станции скорой помощи обратились в инспекцию труда. А в полицию, как отмечено в сюжете телеканала "КТК", заявлять не стали: пострадавший уже примирился с обидчиком. В стационаре фельдшер проведет около двух недель.

"Госпитализировали пациента в отделение травматологии с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб параорбитальной области с гематомой. В данный момент пациент получает все необходимое лечение. Состояние пациента оценивается как среднетяжелое". Бекзат Берденов, руководитель Туркестанской городской центральной больницы

К сожалению, нападения на медицинских работников происходят довольно часто. Так, 17 июля в двух городах страны пациенты напали на медиков. В Костанае мужчина набросился с кулаками на хирурга, возвращавшегося после операции. Врача госпитализировали в реанимацию. Тогда же в Караганде пациент частной клиники пытался проникнуть в служебное помещение, но его остановила сотрудница медцентра. Тогда мужчина вырвал дверь вместе с коробкой и кинулся на женщину с кулаками.

Уже 23 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медиков.