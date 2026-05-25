Происшествия

"Били и закрывали в туалете": громкий скандал разгорелся в детском саду Акмолинской области

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 01:14 Фото: pexels
В Акмолинской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника детского сада после жалобы местной жительницы на издевательства над ее сыном. Мать пострадавшего ребенка заявила, что малыша систематически били и закрывали в туалете, передает Zakon.kz.

Поводом для разбирательств стало обращение жительницы Сандыктауского района в социальных сетях. Женщина рассказала, что ее сын подвергся серьезному давлению в яслях-саду "Мирас" со стороны двух воспитателей и няни.

Об инциденте семья узнала в конце апреля, после чего женщина сразу написала заявления на имя заведующей детским садом и в полицию.

"Моего сына били, закрывали в туалете, не давали возможности спокойно доесть завтрак, не вовлекали в учебный процесс. После произошедшего ребенок просыпается со слезами, боится ванной комнаты и посторонних людей, стал тревожным и замкнутым", – сообщила мать пострадавшего ребенка в своем обращении к изданию sinegor.kz.

На публикацию отреагировали в Управлении образования Акмолинской области. В ведомстве сообщили, что районный отдел образования провел служебное расследование в отношении яслей-сада "Мирас".

По его итогам воспитателя освободили от занимаемой должности на основании подпункта 14 пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК (совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы).

"Заведующей, помощнику воспитателя, педагогу-психологу наложены дисциплинарные взыскания за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей", – сообщили в управлении образования региона.

Ситуацию также прокомментировали в Департаменте полиции Акмолинской области. В ведомстве подтвердили, что по заявлению родительницы возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

"В настоящее время досудебное расследование по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, продолжается, продолжается, осуществляется комплекс необходимых следственных действий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", – рассказали 25 мая 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

По результатам расследования будет принято окончательное процессуальное решение, добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что полицейские начали досудебное расследование по жалобе родителей на избиение ребенка в детском саду в Астане.

Канат Болысбек
