На слабоумного казахстанца оформили кредит в 280 тысяч тенге

Досудебное расследование начали в Северо-Казахстанской области после того, как на психически нездорового инвалида оформили кредит в 280 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 15 ноября, надзорное ведомство выявило вопиющее нарушение прав инвалида. Прокуроры установили, что еще в 2021 году на жителя Петропавловска оформили кредит на сумму 279 780 тенге.

Однако самостоятельно получить кредит мужчина никак не мог, поскольку он недееспособен. Его признали инвалидом II группы в связи с тяжелым психическим заболеванием.





"По выявленным нарушениям надзорный орган подал иск в суд о признании кредитного договора недействительным, поскольку совершен с лицом, признанным недееспособным вследствие слабоумия. Решением суда требования прокурора удовлетворены, кредитный договор признан недействительным, права недееспособного лица восстановлены", – отметили в пресс-службе прокуратуры.

По факту мошенничества начали досудебное расследование по п. 4 ч. 2 ст. 190. Идет следствие.

О том, как защитить себя от "кредитных" мошенников, читайте здесь.