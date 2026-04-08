События

Вынесен приговор невестке, оформившей на свекровь кредит в 1,5 млн тенге

Фото: Telegram/jambyl_sottary (сгенерировано с помощью ИИ)
В Жуалынском районном суде Жамбылской области вынесен приговор женщине, которая оформила на свекровь кредит без ее ведома, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что санкция ч. 1 ст. 190 ("Мошенничество") УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1000 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения либо лишения свободы на срок до 2 лет.

"Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние в содеянном и наличие малолетних детей. Отягчающие обстоятельства не установлены. Приговором суда подсудимая признана виновной по ч. 1 ст. 190 УК РК, и ей назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Гражданский иск потерпевшей о возмещении материального ущерба на сумму 1,5 млн тенге полностью удовлетворен", – следует из релиза, распространенного в среду.

Судом установлено, что в ноябре 2025 года подсудимая не смогла оформить кредит на свое имя и попросила неустановленного человека оформить кредит на свою свекровь (потерпевшую), уверяя о ее осведомленности. Подсудимая взяла телефон свекрови, сообщила код подтверждения, и обманом прошла онлайн-верификацию лица свекрови.

"Тем самым Б. оформила кредит в размере 1,5 млн тенге, из которых 1,1 млн поступили на счет потерпевшей. Подсудимая перевела на свой счет данную сумму и потратила их для собственных нужд".Жуалынский районный суд Жамбылской области

Потерпевшая, как установлено судом, узнала о кредите только после появления ежемесячного платежа.

"Приговор вступил в законную силу".Жуалынский районный суд Жамбылской области

Ранее мы писали о казахстанке, которая оклеветала соседку в TikTok, но избежала наказания.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
