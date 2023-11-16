Участковый разбил топором дверь и спас ребенка из горящей квартиры

В Таразе участковый инспектор полиции спас из пожара 6-летнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

15 ноября в 17:30 в одном из микрорайонов произошел пожар в многоэтажном доме. Полицейский находился в участковом пункте, расположенном в соседнем подъезде, и услышал крик ребенка.



Участковый инспектор полиции Сабит Журмухамедов поднялся на 5-й этаж, где был пожар. Чтобы не терять время, попросил у соседей топор, сломал дверь квартиры и вынес 6-летнего плачущего мальчика из огня.

Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области

Сотрудник полиции позвонил на пульт "102" и сообщил о случившимся, а также вызвал скорую и пожарных. Пожар ликвидировали.



6-летний мальчик и майора полиции госпитализировали с диагнозом "отравление угарным газом". Их состояние оценивается как стабильное.

Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области

"Я даже представить себе не могу, что могло бы произойти, если бы Сабит не услышал крик моего сына и не пришел бы вовремя. Я выражаю ему огромную благодарность", – сказала мама ребенка.

Сотрудника полиции наградят за верность присяге и высокий профессионализм.

Ранее другой полицейский спас детей из горящего дома в Актюбинской области.