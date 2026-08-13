Полицейский спас трехлетнего ребенка в Уральске

В Уральске участковый инспектор полиции предотвратил возможное падение трех- или четырехлетнего ребенка из окна квартиры на пятом этаже, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в доме на улице Жангир хана. Жильцы сообщили о ребенке у открытого окна, после чего на место прибыл участковый инспектор отдела полиции "Шаган" Убиш Гайсин. Полицейский быстро обеспечил безопасность малыша и отвел его от окна.

Выяснилось, что мать ребенка ненадолго ушла, оставив его с 14-летним братом, который в тот момент спал.

С родителями провели профилактическую беседу. Полиция призвала взрослых не оставлять маленьких детей без присмотра и обеспечить безопасность окон.

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