Руководителей "ОзенМунайГаза" обвинили в нарушениях закона почти на миллиард тенге

Департамент АФМ по Мангистауской области завершил досудебные расследования в отношении руководителей АО "ОзенМунайГаз" и направил уголовные дела в суд, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 16 ноября, заместителя генерального директора АО "ОзенМунайГаз" Бауржана Мамбетсапаева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он фиктивно трудоустраивал в компанию своих знакомых, которые фактически не работали, но получали заработную плату.





Фото: ozen.kz

Ермеку Карамурзаеву, другому бывшему заместителю гендиректора АО "ОМГ", предъявили обвинения в лоббировании интересов отдельных компаний. По версии АФМ, он организовал незаконный тендер по подземному ремонту скважин, при этом ущемляя интересы других участников закупок. Следствие считает, что его действия нанесли ущерб на сумму 623 млн тенге.



"Кроме того, предъявлены обвинения директору нефтегазодобывающего управления АО "ОМГ" и поставщику, которые в сговоре присвоили и растратили вверенное имущество на сумму 294 млн тенге", – сообщили в пресс-службе АФМ.

Таким образом, общая сумма ущерба, указанная Агентством по финансовому мониторингу, составляет 917 млн тенге.

Все уголовные дела направили в суд. Прочие подробности не разглашают в интересах следствия.

Заместителя генерального директора АО "ОзенМунайГаз" Бауржана Мамбетсапаева задержали в Мангистау в начале июня по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

