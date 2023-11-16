Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Руководителей "ОзенМунайГаза" обвинили в нарушениях закона почти на миллиард тенге

Руководителей Озенмунайгаза обвинили в нарушениях закона почти на миллиард тенге Фото: Zakon.kz
Департамент АФМ по Мангистауской области завершил досудебные расследования в отношении руководителей АО "ОзенМунайГаз" и направил уголовные дела в суд, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 16 ноября, заместителя генерального директора АО "ОзенМунайГаз" Бауржана Мамбетсапаева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он фиктивно трудоустраивал в компанию своих знакомых, которые фактически не работали, но получали заработную плату.

Бауржан Мамбетсапаев

Фото: ozen.kz

Ермеку Карамурзаеву, другому бывшему заместителю гендиректора АО "ОМГ", предъявили обвинения в лоббировании интересов отдельных компаний. По версии АФМ, он организовал незаконный тендер по подземному ремонту скважин, при этом ущемляя интересы других участников закупок. Следствие считает, что его действия нанесли ущерб на сумму 623 млн тенге.

"Кроме того, предъявлены обвинения директору нефтегазодобывающего управления АО "ОМГ" и поставщику, которые в сговоре присвоили и растратили вверенное имущество на сумму 294 млн тенге", – сообщили в пресс-службе АФМ.

Таким образом, общая сумма ущерба, указанная Агентством по финансовому мониторингу, составляет 917 млн тенге.

Все уголовные дела направили в суд. Прочие подробности не разглашают в интересах следствия.

Заместителя генерального директора АО "ОзенМунайГаз" Бауржана Мамбетсапаева задержали в Мангистау в начале июня по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Читайте также

На остановке в Алматы мужчина выкручивал руки ребенку
На остановке в Алматы мужчина выкручивал руки ребенку
Участковый разбил топором дверь и спас ребенка из горящей квартиры
Участковый разбил топором дверь и спас ребенка из горящей квартиры
Женщину сняли с поезда по пути в Шымкент за пьяный беспредел в поезде
Женщину сняли с поезда по пути в Шымкент за пьяный беспредел
Никита Дробны
АФМ РК Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
штормовое предупреждение
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления