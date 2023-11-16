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Законодательство РК

МВД обратилось к казахстанцам

МВД обратилось к казахстанцам Фото: пресс-служба МВД РК
В Казахстане с начала 2023 года за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников возбуждено порядка 100 уголовных дел, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим Министерство внутренних дел РК обратилось к казахстанцам с призывом.

"МВД призывает граждан соблюдать природоохранное законодательство и бережно относиться к природе. В случае если вам стали известны факты незаконной порубки деревьев и других нарушений природоохранного законодательства, просим незамедлительно сообщать о данных фактах на канал "102", – говорится в сообщении, опубликованном 16 ноября 2023 года.

По данным МВД РК, к административной ответственности привлечено 119 человек, наложено штрафов на сумму более 9,5 млн тенге. Выявлено более 600 кубометров незаконно заготовленного леса.

"Наибольшее количество выявленных фактов незаконной порубки зарегистрировано в Алматы, Восточно-Казахстанской и Абайской областях", – отмечается в сообщении.

К примеру, в Кызылорде зафиксированы факты незаконной порубки саксаула. Полицейские задержали жителя, перевозящего срубленные краснокнижные деревья. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

В Восточно-Казахстанской области выявлен факт незаконной порубки 19 кубометров лиственницы. Сумма нанесенного ущерба составила свыше 1,3 млн тенге.

Также еще один яркий пример – недавнее задержание в Жетысуской области, где браконьеры пытались реализовать порядка тысячи свежеспиленных деревьев.

По указанным фактам начато досудебное расследование по статье "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд, с причинением значительного ущерба".

В связи с значительными ущербами и уничтожением природных ресурсов полицейскими проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер" с привлечением дополнительных сил и средств по данному направлению.

В ходе операции стражи порядка совместно с органами по охране окружающей среды проверяют особо охраняемые территории, заповедники и национальные парки.

"Напомним, за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников предусмотрена административная и уголовная ответственность. Санкция по ст. 381-1 КоАП предусматривает штраф от 50 до 150 МРП. А при причинении значительного ущерба возбуждается уголовное дело по ст. 340 УК, которое предусматривает наказание от 160 МРП до 10 лет лишения свободы", – отметил старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Толеубай Мухамадиев.

В конце июня 2023 года в социальных сетях активно обсуждали вырубку деревьев на территории школы в селе Карабулак Ескельдинского района Жетысуской области. Власти утверждали, что все по закону. Полиция начала проверку. Подробнее здесь.

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