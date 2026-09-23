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Общество

К казахстанцам с важным напоминанием обратилось МВД

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 14:52 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане за 8 месяцев 2026 года возбуждено 74 уголовных дела по статье 299-1 ("Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров") Уголовного кодекса РК, сообщает Zakon.kz.

Как заявили сегодня, 23 сентября, в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, особое внимание уделяется распространению наркорекламы в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах, а также посредством граффити, объявлений и QR-кодов. Нередко в подобные схемы пытаются вовлечь молодежь, предлагая так называемый "легкий заработок" за нанесение надписей и распространение ссылок на наркомагазины.

"Такие действия влекут уголовную ответственность. За пропаганду или незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет, а при квалифицирующих обстоятельствах – от трех до шести лет", – напомнили в пресс-службе МВД РК.

Отмечается, что совместно с акиматами, организациями образования, общественными объединениями и волонтерами полиция проводит профилактические и рейдовые мероприятия. Выявленные наркограффити и другие формы незаконной рекламы устраняются, одновременно устанавливаются лица, причастные к их размещению.

"МВД призывает граждан сообщать в полицию о выявленных фактах наркорекламы", – добавили в пресс-службе ведомства.

Как сообщается, МВД на постоянной основе проводит работу по пресечению распространения наркорекламы и предупреждению вовлечения молодежи в наркопреступность.

Ранее МВД выступило с важным обращением к казахстанским родителям и детям.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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