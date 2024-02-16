Шакалы и волки терроризируют жителей Туркестанской области

Жители Отырарского района Туркестанской области просят спасти их от волков и шакалов. Дикие животные чувствуют себя настолько вольготно, что поужинать заходят прямо во дворы к собачьим мискам. Но больше им по вкусу домашний скот, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, что коров и лошадей уничтожили уже столько, что жители отказываются их держать – невыгодно. А сами уже опасаются ходить в сумерках в одиночку.

К примеру, как рассказал Рысбай Абихалыков изданию "КТК" только за последние полгода он потерял 23 головы из своего табуна.

"Приплод мы весной получить не сможем. По нашим подсчетам, если так дальше пойдет, скотины у нас вообще не будет. 23 головы за шесть месяцев потерял! Всех едят: и больших, и маленьких, от восьми месяцев до двух лет". Рысбай Абихалыков

Люди жалуются, что дикие животные стали здесь хозяевами. Особенно боятся за детей. А несколько дней назад шакала убили рядом с детским садом.

"Ребенка одного на улицу выпустить нельзя. На него могут напасть. Шакалы редко поодиночке ходят, поэтому опасно. Стаей они и на взрослого легко набросятся". Нурман Халыков

Сельчане, которые в этих местах в основном живут животноводством, даже стали распродавать скот. Говорят, нет смысла растить его на съедение волкам и шакалам. Чтобы обезопасить домашнюю птицу и собак, во дворах тщательно закрывают все щели. Сами люди решить проблему не могут. За отстрел без разрешения грозит крупный штраф.

А те, кого нанимают специально для отстрела, жалуются сельчане, работают плохо.

"Года три назад ко мне обращались люди, говорят: "Ты местность знаешь, покажи". У них с собой уже была туша шакала убитого. Они его одного в трех-четырех разных местах пофотографировали, и все! Вот и вся охота для отчета. А нам, если без разрешения ружье достать, сразу штраф 180 тысяч!" Ергали Маханов

Чиновники же рассказали, что сейчас разрешения на отстрел выдает специальная автоматизированная система. Получают их охотники-любители. Заставить их идти специально на шакалов никто не может. Поэтому регулировать численность опасных животных сложно.

"В этом году разрешено к отстрелу 856 шакалов и 312 волков. Гражданам выдали 485 разрешений. Это меньше, чем в прошлом году. Но уже 3-4 раза люди выезжали на охоту на волка и шакала". Бахыт Мусалиев, руководитель отдела инспекции лесного хозяйства и животного мира Туркестанской области

По данным инспекции, в регионе насчитывается более 800 волков и 14 тысяч шакалов. После жалоб сельчан чиновники пообещали снова организовать охотников и выехать в места, где дикие звери доставляют особенно много беспокойств.

В январе 2024 года стало известно, что бесконтрольная охота на волков привела к снижению их числа в Казахстане. Еще в 2022 году экоактивист Сакен Дилдахмет отмечал, что в Казахстане волки на грани исчезновения.