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Без половины мизинца осталась девочка в детсаду Павлодара

палец отрубило дверью воспитаннице детсада Фото: pixabay
Девочке в детском саду в Павлодаре дверью отрубило половину мизинца, сообщает Zakon.kz.

Мама пострадавшей рассказала Kazinform, что дети возвращались с прогулки и ее дочь, перешагивая через порог, держалась за дверной косяк. В этот момент нянечка отпустила дверь.

"Ребенку отрубило половину мизинца на правой руке. Вызвали скорую, в больнице пришили пальчик, но он не прижился и почернел. 20 октября сделали ампутацию, убрали больше половины. В саду говорили, что нянечка отпустила дверь, потому что другой ребенок полез на окно. Потом начали говорить, что побежал на мокрый пол. В общем, сами путаются", – рассказала женщина.

По словам павлодарки, в детском саду даже не извинились и не дали посмотреть записи с камер.

"Ребенок испытал шок, когда ей зашивали палец. Потом ампутировали, две недели ставили по шесть уколов в день. Теперь у нее истерика, когда видит свою руку без бинта. В саду не было доводчиков на дверях. Говорили, что им обычно охранники помогают держать дверь. Могли бы элементарно камнем подпереть", – негодует мама девочки.

Между тем, в полиции сообщили, что начали расследование. А в отделе образования Павлодара рассказали, что обращение женщины рассмотрено и виновные будут наказаны.

"С руководителя дошкольной организации и воспитателя взяты объяснительные, просмотрены камеры видеонаблюдения. За допущение данного факта к руководителю детского сада приняты меры дисциплинарного взыскания в виде выговора, воспитателю объявлено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ВКО на детской площадке палец ребенка зажало в карусели.

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Елена Беляева
Павлодар Павлодарская область
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