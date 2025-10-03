Двухлетняя девочка подверглась буллингу со стороны воспитателей в японском детсаду

В японской префектуре Фукуока две воспитательницы детского сада издевались над двухлетней девочкой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет FNN.jp, ребенок начал посещать детсад в июне, а уже в августе мама пострадавшей заметила резкие перемены в настроении дочери. Чтобы понять, что происходит с малышкой, женщина вложила диктофон в одну из вещей дочери.

Когда мать послушала запись, по ее словам, это лишило ее дара речи. На записи одна из воспитательниц заявляет девочке, что "ее лицо похоже на рыбье". Другой педагог говорит, что воспитанница похожа на хамелеона.

Отмечается, что мать пострадавшего ребенка пришла в детский сад и потребовала от его работниц объяснений. Женщины признали свою вину и извинились перед женщиной и ее дочерью.

Департамент дошкольного образования потребовал от учреждения предоставить отчет по ситуации.

