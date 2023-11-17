Покойники и иностранцы: уголовное дело завели в Петропавловске после проверки очереди на жилье

Прокуратура Петропавловска провела проверку в списках очередников на получение жилья по госпрограмме и выявила многочисленные нарушения. Более двухсот покойников и больше полусотни иностранцев ожидали квартиры, сообщает Zakon.kz.

Проверка показала грубые нарушения, в том числе в списках на получение жилья. Так, в очередниках прокуроры обнаружили 229 умерших и 58 иностранных граждан, передает AstanaTV.

"Также имеются 10 фактов дублирования очередей. Одни и те же лица были в списках лиц, нуждающихся в предоставление жилья. В ходе проверки были установлены нарушения – выявлены квартиры, которые пустуют. 12 квартир. Люди там не проживали, хотя имеется большая очередь людей, которые нуждаются в жилье. А очередь стоит". Асхат Амитов, заместитель прокурора Петропавловска

В надзорном органе завели уголовное дело, но кто фигурирует в расследовании в прокуратуре не сообщают. Кроме того, за проступок, дискредитирующий госслужбу, на совете по этике чиновнику вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии.

Ранее комитет по управлению земельными ресурсами подготовил изменения в Правила предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Согласно документу, скорректируют списки очередников на предоставление участков под ИЖС до 1 июля 2024 года.