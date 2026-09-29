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Общество

Умершие казахстанцы годами стояли в очереди на жилье

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В Степногорске прокуратура провела анализ жилищного учета среди социально уязвимых слоев населения и выявила серьезные нарушения при формировании списков очередников на получение жилья, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в прокуратуре Акмолинской области, несмотря на то, что в очереди на получение жилья состоят 1 095 граждан, в списке долгое время числились люди, давно утратившие право на государственную помощь.

В ходе проверки надзорный орган выявил девять умерших граждан, которые продолжали находиться в учетных списках с 2023 года.

"Кроме того, установлены факты нахождения в очереди лиц, имеющих в собственности недвижимое имущество. По результатам принятых мер указанные лица исключены из списка очередников", – сообщили 29 сентября 2026 года в пресс-службе прокуратуры.

Помимо этого, прокуроры установили факт халатного отношения к имеющемуся жилищному фонду. Одно из освободившихся жилых помещений длительное время пустовало и не распределялось, несмотря на сотни нуждающихся семей.

После вмешательства надзорного органа пустующую квартиру передали для дальнейшего распределения среди очередников, а виновное должностное лицо привлекли к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области чиновники исключили из очереди на жилье сироту, который потерял родителей более 20 лет назад.

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Канат Болысбек
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