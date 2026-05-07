Жуткая трагедия: мужчина сорвался с крыши многоэтажки в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске по факту падения человека с крыши многоэтажки ведется расследование. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

Как пишет издание YK-news.kz, трагедия произошла днем 6 мая 2026 года в районе площади Республики.

В пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области подтвердили произошедшее.

"По данному факту полицией начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия направленные на полное, объективное и всестороннее исследование обстоятельств происшествия" – сообщили в ДП ВКО.

Ранее сообщалось, что 15-летняя девочка гуляла с друзьями по заброшенному зданию в Алтае Восточно-Казахстанской области и сорвалась со второго этажа.