Жуткая трагедия: мужчина сорвался с крыши многоэтажки в Усть-Каменогорске
Фото: pexels
В Усть-Каменогорске по факту падения человека с крыши многоэтажки ведется расследование. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.
Как пишет издание YK-news.kz, трагедия произошла днем 6 мая 2026 года в районе площади Республики.
В пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области подтвердили произошедшее.
"По данному факту полицией начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия направленные на полное, объективное и всестороннее исследование обстоятельств происшествия" – сообщили в ДП ВКО.
Ранее сообщалось, что 15-летняя девочка гуляла с друзьями по заброшенному зданию в Алтае Восточно-Казахстанской области и сорвалась со второго этажа.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript