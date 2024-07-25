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Два человека погибли, еще 10 пострадали в жутком ДТП в Карагандинской области

Знак аварийной остановки , фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 00:07 Фото: Zakon.kz
25 июля на автодороге Алматы – Екатеринбург произошло ДТП, в котором погибли два человека, еще 10 пострадали, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Zakon.kz командир взвода батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Арман Камилмуратов, авария произошла около 15:00 вблизи населенного пункта Шопа.

"С участием трех автомашин произошло дорожно-транспортное происшествие: Toyota Prado, Hyundai Sonata, Toyota Avesis.  В результате скончались два человека, 10 человек с различными травмами доставлены в больницу", – сказал он.


Полицейский отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, назначена соответствующая экспертиза.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Смертельная авария с участием грузовика произошла на трассе Алматы – Усть-Каменогорск. 

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