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Происшествия

В Усть-Каменогорске полицейские спасли квартиру от огня до приезда пожарных

В Усть-Каменогорске полицейские спасли квартиру от огня до приезда пожарных, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 21:42 Фото: polisia.kz
Патрульные полицейские самостоятельно потушили пожар в квартире в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, заявление о возгорании в одной из квартир многоквартирного дома поступило в Центр оперативного управления. На место незамедлительно прибыл экипаж патрульной полиции "Қыран-23" в составе Дастана Маратова и Ерика Габдуллина.

Прибыв по адресу, сотрудники обнаружили открытую входную дверь и густой дым, валивший из квартиры. Войдя внутрь, они нашли в одной из комнат загоревшуюся мебель. Не дожидаясь прибытия пожарных, полицейские с помощью подручных средств приступили к тушению огня.

Возгорание удалось полностью ликвидировать в течение нескольких минут, благодаря чему пожар не распространился по квартире. В данное время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

В полиции отметили, что оперативные действия сотрудников помогли предотвратить крупный материальный ущерб и избежать тяжелых последствий. Казахстанцам также напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что за сутки на территории государственного лесного фонда Казахстана произошло четыре лесных пожара.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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В Усть-Каменогорске эвакуировано 13 жителей при пожаре в пятиэтажке В квартире, расположенной втором этаже жилого дома по проспекту Назарбаева произошло загорание мебели, личных вещей.Прибывшими оперативно огнеборцами эвакуировано из зоны опасности 13 человек, из них 5 детей. Слаженными действиями спасателей огонь ликвидирован на площади 13 кв.м. Хозяину квартиры,1968 года рождения, получившему термическими ожоги первую помощь оказали врачи Центра Медицины катастроф и доставили его в городское медучреждение. В подъезде дома пожарные произвели проветривание от образовавшегося дыма. Всего в тушении пожара задействовано 12 человек личного состава и 4 единицы техники. По причине пожара отрабатывается версия неосторожное обращение с огнем. ДЧС ВКО просит граждан не пренебрегать правилами пожарной безопасности. Не допускать курения и неосторожности с огнем. Вовремя устранять нарушения, которые могут привести к пожару. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 101 или 112. Пресс-служба ДЧС ВКО
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