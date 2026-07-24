В Усть-Каменогорске полицейские спасли квартиру от огня до приезда пожарных

Патрульные полицейские самостоятельно потушили пожар в квартире в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, заявление о возгорании в одной из квартир многоквартирного дома поступило в Центр оперативного управления. На место незамедлительно прибыл экипаж патрульной полиции "Қыран-23" в составе Дастана Маратова и Ерика Габдуллина.

Прибыв по адресу, сотрудники обнаружили открытую входную дверь и густой дым, валивший из квартиры. Войдя внутрь, они нашли в одной из комнат загоревшуюся мебель. Не дожидаясь прибытия пожарных, полицейские с помощью подручных средств приступили к тушению огня.

Возгорание удалось полностью ликвидировать в течение нескольких минут, благодаря чему пожар не распространился по квартире. В данное время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

В полиции отметили, что оперативные действия сотрудников помогли предотвратить крупный материальный ущерб и избежать тяжелых последствий. Казахстанцам также напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что за сутки на территории государственного лесного фонда Казахстана произошло четыре лесных пожара.