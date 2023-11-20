Казахстанские полицейские с начала ноября изъяли более 200 кг наркотиков

В МВД РК сообщили о задержаниях с изъятием больших партий наркотиков. Всего с начала ноября задержаны 160 человек, передает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ведомства, также ликвидированы две нарколаборатории по изготовлению "синтетики".

Как рассказали в МВД в Алматы задержаны двое жителей Жамбылской области, в салоне автомашины которых изъято 152 кг гашиша, который они перевозили в Алматы для последующего сбыта.

Задержан 24-летний житель города, в автомашине которого изъято 1,2 кг мефедрона, полученного им в виде закладки для дальнейшей реализации. Семейскими наркополицейскими были задержаны два жителя Павлодарской области, работающие в интернет-магазине в качестве закладчиков-складменов, у которых был изъят один килограмм психотропного вещества а-PVP.



За организацию нарколаборатории задержан еще один алматинец. В ходе обыска в его арендуемой квартире обнаружено и изъято оборудование и предметы, используемые для изготовления наркотиков, две стеклянные колбы, канистры и 1,5 килограмма мефедрона. 16 ноября в поселке Узынагаш Алматинской области полицейскими за организацию нарколаборатории задержаны два жителя Алматы.

"Всего с начала ноября из незаконного оборота сотрудниками подразделений по борьбе с наркопреступностью МВД изъято 208 кг различных наркотических средств", – сообщил заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Саркытбай Кусаинов.





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