События

Полицейские изъяли более 12 кг наркотиков у жителя Уральска

марихуана, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 13:00 Фото: polisia.kz
В Западно-Казахстанской области задержали 39-летнего жителя Уральска, у которого дома нашли более 12 кг наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Во время обыска на чердаке его дома полицейские обнаружили три ящика и два пакета с растительным веществом, а также 39 кустов, внешне похожих на коноплю. Экспертиза установила, что это наркосодержащие растения рода конопля общим весом 9,68 кг.

Кроме того, изъятая высушенная марихуана весила 2,77 кг. Таким образом, общий вес составил свыше 12 кг.

В полиции сообщили, что задержанный дал признательные показания.

По факту возбуждено досудебное расследование.

Ранее в Бурабае задержали 18-летнюю "закладчицу" с десятками свертков мефедрона.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Оружие и наркотики нашли полицейские у жителя Уральска
19:14, 30 января 2024
Оружие и наркотики нашли полицейские у жителя Уральска
Около 23 кг наркотиков хранил в сеновале житель Жамбылской области
20:59, 23 ноября 2023
Около 23 кг наркотиков хранил в сеновале житель Жамбылской области
Интернет-магазин по продаже наркотиков организовали два жителя Уральска
08:37, 13 ноября 2023
Интернет-магазин по продаже наркотиков организовали два жителя Уральска
